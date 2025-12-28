La Groenlandia specchio dell' Europa

La Groenlandia sta attirando l’attenzione internazionale dopo la nomina di Jeff Landry come Inviato Speciale degli Stati Uniti per la regione. Questa decisione segnala un crescente interesse globale verso l’area, considerata strategica per motivi economici e geopolitici. Analizzare le implicazioni di questa nomina permette di comprendere meglio le dinamiche geopolitiche e il ruolo che la Groenlandia potrebbe assumere nel contesto internazionale.

Il panorama internazionale ha conosciuto un'altra brusca accelerazione in seguito all'annuncio della nomina di Jeff Landry, attuale governatore della Louisiana, a Inviato Speciale degli Stati Uniti per la Groenlandia. La decisione dell'amministrazione Trump, che da tempo manifesta un interesse esplicito per l'isola artica in nome della sicurezza nazionale americana, ha innescato una dura reazione diplomatica da parte della Danimarca e una presa di posizione dell'Unione Europea. La scelta di Landry non è priva di valore simbolico. Governatore dello Stato che porta ancora nel nome il ricordo della Louisiana Purchase del 1803, con la quale gli Stati Uniti raddoppiarono la loro dimensione territoriale, Landry ha apertamente dichiarato che il suo obiettivo è quello di rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti.

