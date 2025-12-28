La figlia di Gordon Ramsay Holly ha sposato l' atleta Adam Peaty

Holly Ramsay, seconda figlia dello chef Gordon Ramsay, ha recentemente celebrato il suo matrimonio con l’atleta Adam Peaty. La cerimonia si è svolta in una suggestiva abbazia in Inghilterra, un evento intimo e semplice. La coppia, unita da un legame forte e condiviso, ha scelto un contesto tranquillo per questa importante occasione. Un momento di felicità che segna un nuovo capitolo per Holly e Adam.

Un matrimonio romantico in una bellissima abbazia inglese per la secondogenita di Gordon Ramsay, che ha sposato il suo campione olimpico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La figlia di Gordon Ramsay, Holly, ha sposato l'atleta Adam Peaty Leggi anche: Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare, le nozze con l’atleta Adam Peaty dopo la bufera familiare Leggi anche: Holly Ramsay e Adam Peaty sposi: la cerimonia nella chiesa di Bridgerton | FOTO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Holly Ramsay, figlia dello chef stellato Gordon, ha sposato il campione olimpico Adam Peaty: nozze da favola tra faide familiari e un'assenza importante; Tutto quello che c'è da sapere su Holy, la figlia (prediletta) di Gordon Ramsay che si sposa (oggi); Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare: la sposa con velo e maxi mantello; Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all'altare, le nozze con l'atleta Adam Peaty dopo la bufera familiare. La figlia di Gordon Ramsay, Holly, ha sposato l'atleta Adam Peaty - Un matrimonio romantico in una bellissima abbazia inglese per la secondogenita di Gordon Ramsay, che ha sposato il suo campione olimpico ... vanityfair.it

La figlia di Gordon Ramsay Holly si è sposata con un matrimonio in grande stile - È arrivata con una lunga mantella bianca, per non rovinare la sorpresa del suo abito da sposa lasciandolo in pasto ai paparazzi: Holly Ramsay, figlia dello chef Gordon Ramsay, si è spostata questa ... dissapore.com

Gordon Ramsay, la figlia Holly si è sposata: le nozze da favola (e i retroscena) - La figlia dello chef Gordon Ramsay è convolata a nozze col campione olimpico Adam Peaty: i retroscena del matrimonio con un’assenza importante ... dilei.it

Holly Ramsay, figlia di Gordon, chef patron del tristellato «Restaurant Gordon Ramsay» di Chelsea, Londra, si è sposata oggi all’abbazia di San Pietro e San Paolo di Bath con Adam Peaty, tre volte campione olimpico, detentore del record mondiale dei 50 e 1 - facebook.com facebook

La figlia di Gordon Ramsay ha sposato il campione olimpico Adam Peaty: nozze da favola tra faide familiari e assenze x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.