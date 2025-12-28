La Fiamma Olimpica attraversa Avellino | la città risponde le istituzioni no

La Fiamma Olimpica ha attraversato Avellino, coinvolgendo la città nel suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Nonostante le temperature rigide e l’assenza di rappresentanti istituzionali, la comunità ha risposto con entusiasmo, partecipando all’evento con entusiasmo e senso di appartenenza. Questa tappa simbolica ha rafforzato il legame tra la città e i valori delle Olimpiadi, sottolineando il ruolo della comunità locale nel progetto olimpico.

Avellino si è svegliata al passo della Fiamma Olimpica. La tappa irpina del viaggio verso Milano-Cortina 2026 è ripartita in mattinata dal capoluogo, accendendo la città nonostante il freddo pungente e l'assenza delle istituzioni. La partenza è avvenuta da via Francesco Tedesco, da dove la fiaccola ha attraversato le principali arterie cittadine: piazza Castello, Corso Umberto, piazza Kennedy, via Carducci, via Piave, via Tagliamento e via Colombo, prima di imboccare Corso Vittorio Emanuele e raggiungere piazza Libertà, sede dell'arrivo e della cerimonia conclusiva. Ventinove i tedofori che si sono alternati lungo il percorso, provenienti da diversi comuni della provincia.

