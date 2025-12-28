GROSSETO Le feste di Natale? Molti l’hanno trascorsa a letto tra tosse e febbre alta. Mentre la stagione dell’ influenza sta infatti entrando nel vivo, con l’ascesa anche di una nuova variante del virus A H3N2 (il famigerato ‘K’), gli incontri ‘naturali’ per questo finale di feste auemntano la possibilità di contagi. Milioni di persone in movimento che si riuniscono, assembramenti eterogenei che rendono più alta la possibilità di trasmissione degli agenti infettivi, soprattutto virus. Già nei giorni scorsi c’è stato un aumento del numero dei contagi, spinto dai ‘riti scolastici’ che ogni mattina si ripetono fra alunni, insegnanti, personale degli istituti, adulti che accompagnano i ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La febbre mette a letto la Maremma. Occhio alle varianti: il virus galoppa

