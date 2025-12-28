La famiglia del bosco non ci sta. Vuole ricompattarsi. Nathan Trevallion, il papà di origini inglesi, è attualmente separato dalla compagna Catherine Birmingham, australiana, e dai figli, due gemelli di sei anni e una bambina di otto, che si trovano in una struttura protetta di Vasto, in Abruzzo - regione dove tutta la vicenda si è svolta - nella quale possono incontrare l'uomo solo in giorni e orari precisi. Alla vigilia di Natale i legali della famiglia, Marco Femminella e Danila Solina, hanno presentato una nuova istanza contro l'ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale dei due adulti e disposto il conseguente allontanamento dei tre figli minori dal padre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La famiglia del bosco sceglie il super-consulente papale; Famiglia nel bosco, il dolore di mamma Catherine: «I miei figli sono in ansia, la bimba morde le mani giorno e notte». Il super psichiatra.

