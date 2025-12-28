La famiglia del bosco sceglie il super-consulente papale
La famiglia del bosco non ci sta. Vuole ricompattarsi. Nathan Trevallion, il papà di origini inglesi, è attualmente separato dalla compagna Catherine Birmingham, australiana, e dai figli, due gemelli di sei anni e una bambina di otto, che si trovano in una struttura protetta di Vasto, in Abruzzo - regione dove tutta la vicenda si è svolta - nella quale possono incontrare l'uomo solo in giorni e orari precisi. Alla vigilia di Natale i legali della famiglia, Marco Femminella e Danila Solina, hanno presentato una nuova istanza contro l'ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale dei due adulti e disposto il conseguente allontanamento dei tre figli minori dal padre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ora puntano su un ex fedelissimo di Papa Francesco: chi è il consulente psichiatrico Tonino Cantelmi
Leggi anche: Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l'allontanamento dei figli: scelto come consulente un ex fedelissimo di Papa Francesco
La famiglia del bosco sceglie il super-consulente papale; Famiglia nel bosco, il dolore di mamma Catherine: «I miei figli sono in ansia, la bimba morde le mani giorno e notte». Il super psichiatra.
La famiglia del bosco sceglie il super-consulente papale - Schierato lo psichiatra Cantelmi, collaboratore di Bergoglio. ilgiornale.it
Famiglia nel bosco, chi è Tonino Cantelmi il super psichiatra che può ribaltare il caso: la mossa dei genitori - La famiglia nel bosco supportata dal 'super' psichiatra Tonino Cantelmi, come il professore proverà ad aiutare Nathan e Catherine Trevallion ... virgilio.it
Famiglia nel bosco, papà Nathan nella nuova casa: “Ora le istituzioni si muovano per riunire genitori e figli” - Roma, 1° dicembre 2025 – Ieri mattina Nathan, il padre della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, ha varcato, per la prima volta da inquilino, la soglia del casolare di ‘Nonna Gemma’, dove si ... quotidiano.net
Da gennaio i figli della famiglia nel bosco frequenteranno le lezioni a Vasto. Una scelta logistica per garantire il diritto allo studio. #Attualita - facebook.com facebook
Non so voi ma anche basta con la famiglia nel bosco. Pensiamo a chi sta per strada al freddo, alle mense dei poveri che sono strapiene, alla gente buttata fuori dalla società per motivi economici, non per scelte bislacche. Buon Natale x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.