La curiosità Siena | rapporto conflittuale con i rigori Sette quelli assegnati quattro gli errori

Se il difetto maggiore palesato dal Siena nel girone di andata è stata la scarsa vena realizzativa, di occasioni, i bianconeri ne hanno create in quantità. Testimone della, più o meno, costante presenza in area avversaria, il numero dei rigori a favore assegnati: 7. Peccato che ben 4 siano stati falliti. Il primo penalty di cui la Robur ha potuto usufruire, è arrivato in Coppa Italia, contro il Poggibonsi: dal dischetto, Nardi, ha regalato alla sua squadra la qualificazione al turno successivo. Alla prima di campionato, contro il Tau, il numero 10, non è riuscito a ripetersi. Nello sfortunatissimo esordio, anche il capitano Somma, sul dischetto per vendicare l’autorete che ha poi deciso la sfida, ha sbagliato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

