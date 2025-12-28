Intercettazioni ambientali e telefoniche, foto ritrovate nei cellulari. È consistente il materiale che i pm hanno raccolto nell’inchiesta per provare il flusso di denaro dall’ Italia verso Hamas. Secondo il giudice particolare per quanto riguarda Mohammed Hannoun sussisteva un "concreto pericolo di fuga, avendo egli da tempo manifestato il progetto di trasferirsi in Turchia ". Ieri era programmato il volo per Istanbul. Nel suo telefono. sarebbero state trovate "numerose immagini, che denotano in modo inequivoco quanto meno la condivisione dell’ ideologia di Hamas ". Lo stesso Hannoun si sarebbe confrontato qualche mese con Raed Dawood (detto anche Abu Falastine) su come ‘ripulire’ i computer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La conversazione: "Noi ci sacrifichiamo con tempo e soldi. Loro con il sangue"

Leggi anche: «Noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo, ma loro con il sangue». I retroscena delle intercettazioni sui finanziatori di Hamas in Italia

Leggi anche: Il fratello di Hannoun: "Noi ci sacrifichiamo i soldi e il tempo, loro con il sangue"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La conversazione: Noi ci sacrifichiamo con tempo e soldi. Loro con il sangue; «Noi ci sacrifichiamo con i soldi, loro con il sangue»: l’intercettazione che per gli inquirenti inchioda la rete italiana di Hamas; Terrorismo, le intercettazioni dei presunti finanziatori di Hamas a Genova: «Noi ci sacrifichiamo con i soldi»; Il fratello di Hannoun: Noi ci sacrifichiamo i soldi e il tempo, loro con il sangue.

La conversazione: "Noi ci sacrifichiamo con tempo e soldi. Loro con il sangue" - È consistente il materiale che i pm hanno raccolto nell’inchiesta per ... quotidiano.net