La consacrazione di Stankovic ma quando torna? L’Inter ha un piano

Dopo aver lasciato il calcio giocato, Dejan Stankovic si avvicina a un ritorno in nerazzurro. L’Inter ha un progetto chiaro per riportarlo in squadra, con l’obiettivo di valorizzare la sua esperienza e competenza. La sua consacrazione sembra prossima, ma ancora non ci sono tempi definitivi. Tra il Lago dei Quattro Cantoni e le luci del Jan Breydel, si delineano i passi di un possibile ritorno che potrebbe rafforzare il club sia in campo che nello staff.

Dal Lago dei Quattro Cantoni alle luci del Jan Breydel, passando per un'idea che profuma sempre più di ritorno a casa. Il percorso di Aleksandar Stankovic continua a crescere lontano da Milano, ma con l'Inter sullo sfondo, sempre più presente. Se c'è un elemento che sta accelerando la maturazione del figlio d'arte, è senza dubbio l'esperienza nel Nord Europa: una doppia tappa all'estero che si sta rivelando decisiva. La prima svolta è arrivata a Lucerna. In Svizzera Aleks ha vissuto la sua vera stagione di lancio tra i professionisti: 40 presenze complessive, 4 gol e 2 assist, numeri importanti per un centrocampista alla prima esperienza stabile ad alto livello.

