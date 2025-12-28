La confessione di Francesca Pascale | rivelazioni shock su Berlusconi e Turci dopo l’addio!

Francesca Pascale condivide dettagli personali e riflessioni sull’esperienza con Silvio Berlusconi e Paola Turci. Nell’intervista emergono aspetti inediti del suo percorso, tra ricordi e valutazioni sul futuro. Un approfondimento che offre uno sguardo sobrio e rispettoso su momenti significativi della sua vita privata e pubblica.

L'intervista intensa di Francesca Pascale rivela particolari inaspettati. Tra ricordi di Berlusconi, l'addio a Paola Turci e il suo possibile futuro politico. Un colpo al cuore rivelato senza filtri: Francesca Pascale si apre come mai prima d'ora. In una intervista al Corriere della Sera racconta il primo momento in cui ha saputo della morte di Silvio Berlusconi e quel dolore che l'ha lasciata senza respiro. Fu un'autrice di Otto e Mezzo a dirglielo per prima, poi il professor Zangrillo. Francesca, tra le lacrime, chiamò subito le sue sorelle per condividere il dolore più intenso che abbia mai provato, paragonabile solo alla perdita della propria madre.

