"È una notizia importante e motivo di sollievo e soddisfazione l’arresto dei fiancheggiatori e finanziatori di Hamas in Italia. Erano anni che denunciavamo le collusioni di gruppi estremisti nel nostro Paese con il terrorismo". Lo ha dichiarato Victor Fadlun (foto), presidente della Comunità ebraica di Roma. "Non c’è più alibi – ha proseguito –. È arrivato il momento che tutti riconoscano che senza i flussi milionari dall’estero, compresa l’Italia, non ci sarebbero stati il 7 ottobre e la guerra a Gaza". Parole simili a quelle pronunciate da Davide Romano, direttore del museo della Brigata ebraica: "Sono anni che denunciamo la vicinanza di Hannoun ad Hamas sulla base di fonti aperte: eventi, interviste, comunicati e notizie di stampa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La comunità ebraica: "Da anni denunciamo quanto è emerso". Soddisfazione di Israele

