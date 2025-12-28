La classifica I canarini perdono una posizione C’è il sorpasso del Catanzaro
Esaurita la diociottesima e penultima di andata, il campionato di serie B si ferma per due settimane circa e riprenderà nel weekend del 10 e 11 gennaio, col Modena, che riprenderà ad allenarsi sabato 3, impegnato a Padova domenica 11 con fischio d’inizio alle 17.15. Dopo i risultati di ieri il Modena è scalato di un’altra posizione in classifica attestandosi al settimo posto, superato dal Catanzaro che ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva a spese del Cesena per 2 a 0. In testa sofferta vittoria di misura del Venezia sull’Entella, mentre un Frosinone gagliardo è andato vicino al colpaccio sul campo dell’Empoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
