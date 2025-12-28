La città in provincia di Como dove a Capodanno sono vietati petardi e fuochi multe fino a 500 euro

A Valbrona, in provincia di Como, il comune ha vietato l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio per il Capodanno, con sanzioni fino a 500 euro. L’ordinanza, firmata dal sindaco Luca Ghezzi, mira a garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente durante le festività. La restrizione si applica a tutto il territorio comunale, evitando l’uso di articoli pirotecnici durante le celebrazioni di fine anno.

A Valbrona Capodanno senza botti. Il sindaco Luca Ghezzi ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di articoli pirotecnici, petardi e fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale in occasione delle feste di fine anno.Stop a petardi e fuochiIl provvedimento prevede il divieto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

