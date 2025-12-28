La città in provincia di Como dove a Capodanno sono vietati petardi e fuochi multe fino a 500 euro
A Valbrona, in provincia di Como, il comune ha vietato l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio per il Capodanno, con sanzioni fino a 500 euro. L’ordinanza, firmata dal sindaco Luca Ghezzi, mira a garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente durante le festività. La restrizione si applica a tutto il territorio comunale, evitando l’uso di articoli pirotecnici durante le celebrazioni di fine anno.
