La Carrozzeria Emiliana una tradizione di 90 anni | Continuiamo a crescere

Imola, 28 dicembre 2025 – Novant’anni di passione e riparazione dei veicoli. Da tre diverse generazioni. La Carrozzeria Emiliana di via Selice, punto di riferimento per gli imolesi, quest’anno festeggia un compleanno importante e rispolvera le sue radici. Tutto ebbe inizio nel lontano 1935 dalla passione dell’imolese Antonio Ortolani, conosciuto da tutti come Gnazi, che si rimboccò le maniche e aprì da zero la carrozzeria in una sede in via Rivalta. Poi, a distanza di qualche anno, arrivò un’intuizione. Quando la Selice era ancora circondata dai campi e in pochi la consideravano una posizione strategica per l’apertura di un’attività, Gnazi decise di spostare proprio lì la carrozzeria in cui aveva investito tanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

