La Camera di Commercio ricorda Alano Maffucci

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena ricorda con rispetto Alano Maffucci, figura di rilievo nel settore orafo della provincia. Il Presidente Massimo Guasconi e le istituzioni locali esprimono cordoglio per la perdita di un professionista stimato, che ha contribuito significativamente allo sviluppo del distretto orafo. La memoria di Maffucci rimarrà una testimonianza del suo impegno e della sua dedizione nel settore.

Arezzo, 28 dicembre 2025 – Il Presidente Massimo Guasconi, la Giunta, il Consiglio e il Segretario Generale della Camera di Commercio di Arezzo-Sien a esprimono il proprio cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Alano Maffucc i, figura di riferimento per il distretto orafo aretino. "Con Alano Maffucci scompare un interprete significativo del nostro sistema produttivo," dichiara il Presidente Massimo Guasconi. " Maestro Artigiano dal 2013, ha saputo coniugare la perizia tecnica nella gioielleria con una spiccata sensibilità artistica, contribuendo in modo determinante alla crescita qualitativa e al prestigio del settore orafo della provincia di Arezzo.

