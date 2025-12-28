La Bulgaria adotta l’euro dal 2026 ma il 49% del Paese non è d’accordo

Dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria entrerà nell’area euro, adottando l’euro come moneta ufficiale. Questa decisione, approvata dal governo, rappresenta un passo importante nell’integrazione economica del Paese. Tuttavia, circa il 49% della popolazione esprime ancora perplessità riguardo a questo cambiamento. L’adozione dell’euro mira a rafforzare i rapporti economici e a favorire la stabilità finanziaria del Paese.

Dal 1° gennaio 2026 la Bulgaria adotterà ufficialmente l’euro, diventando il 21° Stato membro dell’ area euro. La decisione è stata formalmente approvata dal Consiglio dell’Unione europea già a luglio, con la fissazione del tasso di conversione irrevocabile tra la valuta nazionale e la moneta unica: 1 euro per 1,95583 lev. L’ingresso nell’eurozona rappresenta un passaggio storico per il Paese, ma arriva in un contesto interno complesso. Molti temono l’ aumento dei prezzi, tanto che metà della popolazione si era detta contraria all’ingresso dell’Euro. Quando entrerà l’euro in Bulgaria?. Dal 1° gennaio 2026 la Bulgaria inizierà a utilizzare l’euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

