La bolla del Natale no contact | la retorica contro la famiglia ci prova con un nuovo inganno

Sarebbe ora di smetterla di esaltare fenomeni che, alla prova dei fatti, sono destinati a restare confinati entro una cerchia ristretta di privilegiati oppure a rivelarsi del tutto irrisori. Basta. L'ultima tendenza è il Natale #nocontact (da scrivere obbligatoriamente con la #, che fa tanto cool). A cavalcarla c'è, puntualmente, Repubblica e una larga parte dell'informazione "che piace", non soltanto italiana, capitanata dalla conduttrice statunitense Oprah Winfrey. La bolla del Natale "no contact". Si tratta della decisione di interrompere i rapporti con la propria famiglia d'origine, di recidere definitivamente il cordone ombelicale con i genitori, di sospendere ogni relazione con fratelli, sorelle e parenti vari. Natale no contact: "Da 8 anni non vedo più mia madre e mia sorella: ho detto basta alla farsa"; I mercatini di Natale a Bologna 2025; La bolla del Natale no contact: la retorica contro la famiglia ci prova con un nuovo inganno. Natale no contact: interrompere il rapporto con i genitori, anche alle feste comandate, sta diventando molto comune - Sempre più persone, in Italia e nel mondo, decidono di non sentire e non vedere più la famiglia d'origine, ma qual è il motivo?

Natale, genitori e silenzio: il “no contact” dei giovani adulti - Il “no contact” – l’interruzione dei rapporti con la famiglia d’origine – è una scelta sempre più raccontata e discussa, soprattutto nei periodi di festa. unionesarda.it

Natale no contact: stop ai rapporti con i genitori anche alle feste - Il Natale no contact si sta diffondendo anche in Italia: una scelta dolorosa ma consapevole per allontanarsi da relazioni familiari tossiche e ritrovare sé stessi ... 105.net

