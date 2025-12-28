La bellezza e il degrado

Una domenica di fine dicembre, una passeggiata nel parco di Bologna rivela un’immagine contrastante: da un lato, la bellezza naturale e il fascino della città, dall’altro, segnali di degrado e abbandono. Questo scenario evidenzia la complessità di un patrimonio che, tra cura e trascuratezza, richiede attenzione e interventi concreti per preservarne l’integrità.

Un’ordinaria domenica di fine dicembre. Una passeggiata nel parco che dovrebbe essere il biglietto da visita che Bologna offre a chi viene da fuori. Un’esperienza che, in teoria, dovrebbe essere piacevole e che invece, passo dopo passo, si trasforma in un desolante viaggio nel degrado. Già, perché è questo che ha trovato ieri mattina la nostra cronista Mariateresa Mastromarino quando è andata a ’testare’ le condizioni della Montagnola e del Pincio. Si tratta, appunto, della prima immagine che offre la città a chi arriva in treno o in pullman. E, spiace dirlo, quell’immagine è tutt’altro che affascinante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

