La beffa ai parenti di Denise Ruggeri morta durante una crociera sul Nilo | nessuno aveva disposto l’autopsia

Una beffa ha coinvolto i parenti di Denise Ruggeri, deceduta durante una crociera sul Nilo. La scoperta è emersa quando l’avvocato del marito si è recato presso gli uffici della procura di Roma, scoprendo che in Egitto non era stato disposto alcun’autopsia né inviato un documento ufficiale in tal senso. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle pratiche post-mortem all’estero e sulle procedure investigative.

Denise Ruggeri, il marito: «È morta tra le mie braccia». La crociera d'amore sul Nilo che si è trasformata in un incubo - Le urla, la calca di chi cercava di mettersi in salvo. ilmessaggero.it

Denise Ruggeri morta sul Nilo, il marito denuncia ritardi nei soccorsi: «Mi è morta tra le braccia». Indagini sul comandante - Il 22 dicembre 2025, una brusca manovra della nave da crociera Beau Rivage provoca lo scontro con un’altra imbarcazione, la Opera, sul Nilo a Luxor. leggo.it

