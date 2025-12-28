La beffa ai parenti di Denise Ruggeri morta durante una crociera sul Nilo | nessuno aveva disposto l'autopsia

Una beffa ai danni dei parenti di Denise Ruggeri, deceduta durante una crociera sul Nilo, è emersa a seguito di un controllo presso gli uffici della procura di Roma. L'avvocato incaricato dal marito ha scoperto che dall’Egitto non era mai arrivato nessun documento ufficiale che avrebbe potuto autorizzare l’autopsia, lasciando irrisolti alcuni aspetti sulla morte della donna.

Denise Ruggeri, il marito: «È morta tra le mie braccia». La crociera d'amore sul Nilo che si è trasformata in un incubo - Le urla, la calca di chi cercava di mettersi in salvo. ilmessaggero.it

Denise Ruggeri morta sul Nilo, il marito denuncia ritardi nei soccorsi: «Mi è morta tra le braccia». Indagini sul comandante - Il 22 dicembre 2025, una brusca manovra della nave da crociera Beau Rivage provoca lo scontro con un’altra imbarcazione, la Opera, sul Nilo a Luxor. leggo.it

Si informa della scomparsa della cara Paola Beffa Ved. Passeri. Le Onoranze Funebri Zaniboni porgono le più sincere e sentite condoglianze ai familiari. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.