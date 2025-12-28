La battuta di caccia con gli amici poi il dramma

Una mattinata tipica di caccia con gli amici, tra conversazioni e natura, rappresenta per molti un momento di convivialità e tradizione. Tuttavia, anche in un contesto apparentemente tranquillo, possono verificarsi imprevisti che trasformano un semplice appuntamento in un’esperienza drammatica. È importante conoscere le norme di sicurezza e prestare attenzione per evitare rischi durante queste attività.

Una mattinata qualunque, il fucile in spalla, gli amici di sempre, le chiacchiere in campagna. La solita battuta di caccia che per tanti pensionati è un rito, un modo per sentirsi ancora parte del gruppo. Poi, all'improvviso, qualcosa spezza il silenzio dei boschi e cambia tutto. Siamo nelle campagne del Frusinate, tra le colline che circondano Vallemaio, lungo la provinciale che porta a Sant'Andrea, in località Colle Cedro. Qui un uomo di 70 anni, pensionato, ex operaio e falegname, si trova con la sua squadra di caccia. Una scena quotidiana, fino al momento in cui dal fitto della vegetazione compare un cinghiale.

