La battuta di caccia con gli amici poi il dramma | atroce!

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattina di caccia tra amici, con il fucile in spalla e il dialogo tra campagna e natura. Per molti pensionati, questa tradizione rappresenta un’occasione di socialità e di connessione con il territorio. Tuttavia, anche in contesti apparentemente tranquilli, può verificarsi un evento improvviso e drammatico che cambia tutto. È un momento di riflessione sulla sicurezza e sulla responsabilità legata a questa pratica.

Una mattinata qualunque, il fucile in spalla, gli amici di sempre, le chiacchiere in campagna. La solita battuta di caccia che per tanti pensionati è un rito, un modo per sentirsi ancora parte del gruppo. Poi, all’improvviso, qualcosa spezza il silenzio dei boschi e cambia tutto. Siamo nelle campagne del Frusinate, tra le colline che circondano Vallemaio, lungo la provinciale che porta a Sant’Andrea, in località Colle Cedro. Qui un uomo di 70 anni, pensionato, ex operaio e falegname, si trova con la sua squadra di caccia. Una scena quotidiana, fino al momento in cui dal fitto della vegetazione compare un cinghiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Leggi anche: Diventa prof di ruolo e va a festeggiare con gli amici: muoiono tutti in modo atroce

Leggi anche: Bizzarri a teatro, l’erede Sozzani, e il dramma di avere troppi amici (che come tutti gli amici sono reticenti)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tragedia a Esperia: malore fatale durante la caccia al cinghiale, muore Michele Villani.

Tragedia alla battuta di caccia . Ucciso da un proiettile vagante - Un crudele scherzo del destino su cui adesso i carabinieri della stazione di Carmignano cercheranno di fare chiarezza. lanazione.it

Ucciso durante una battuta di caccia: «Il colpo è stato sparato senza avere certezze» - «L’imputato è venuto meno alle più basilari regole della caccia, sparando senza avere la certezza di indirizzare il colpo verso un animale e in direzione di un punto che, per la presenza di ... ilmessaggero.it

Caccia al cinghiale finisce in tragedia, cacciatore ucciso per sbaglio dall’amico a Grosseto - La vittima è Irio Pii raggiunto da un proiettile vagante che sarebbe rimbalzato su un masso colpendolo in pieno petto. fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.