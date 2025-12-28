La banda dei Babbi Natale | tutto quello che c’è da sapere sul film

La banda dei Babbi Natale: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La banda dei Babbi Natale, film del 2010 diretto da Paolo Genovese. Si tratta dell’ottavo film interpretato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Milano, notte di Natale del 2010. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, tre amici che giocano a bocce formando la squadra The Charlatans, vengono arrestati dalla polizia durante quello che sembra essere un furto in un appartamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

LA BANDA DEI BABBI NATALE - Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Silvana Fallisi, Lucia Ocone, Antonia Liskova, Giorgio Colangeli, Giovanni Esposito, Massimo Popolizio, Cochi Ponzoni, Sara D'Amario, Remo Remotti. servizitelevideo.rai.it

