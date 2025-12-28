Kyrgios vince la battaglia dei sessi a Dubai Sabalenka | ‘Mi sono divertita ma la rivincita sarà mia’

A Dubai si è tenuto un match esibizione tra Kyrgios e Sabalenka, richiamando la storica battaglia dei sessi del 1973. L'evento ha visto protagonisti due tra i più noti tennisti attuali, offrendo uno spettacolo che ha unito intrattenimento e richiamo storico. Kyrgios ha ottenuto la vittoria, mentre Sabalenka ha dichiarato di essersi divertita e di puntare a una rivincita futura.

Un remake moderno della storica sfida del '73. Dubai ha ospitato una nuova versione della celebre battaglia dei sessi, con Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka protagonisti di un match esibizione che ha ricordato l'incontro storico tra Billie Jean King e Bobby Riggs del 1973. Ma se allora si trattava di una sfida epocale per il tennis femminile, quella odierna è stata soprattutto un evento di intrattenimento, sponsorizzato e spettacolare, con regole speciali: metà campo ridotta del 9% per Sabalenka e un solo servizio a testa. Kyrgios vince in due set. Il risultato finale ha premiato l'australiano con un doppio 6-3 in poco più di un'ora e un quarto.

