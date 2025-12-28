Kyrgios-Sabalenka l’australiano vince ‘la battaglia dei sessi’ | la n1 al mondo ko in due set

Nick Kyrgios ha sconfitto Aryna Sabalenka in un match di esibizione alla Coca Cola Arena di Dubai, portando a casa la vittoria in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. La partita ha visto l’australiano prevalere sulla numero uno del ranking femminile, in un incontro che ha attirato l’attenzione per il confronto tra i due tennisti di diversa categoria.

Nick Kyrgios ha vinto la ‘ battaglia dei sessi ‘ con la numero uno del ranking femminile Aryna Sabalenka, che ha perso il match di esibizione disputato alla Coca Cola Arena di Dubai in due set, con il punteggio di 6-3, 6-3. La più celebre sfida su un campo da tennis tra un uomo e una donna risale al 1973, quando Billie Jean King, all’epoca 29enne e con 10 Slam già in bacheca, sconfisse il 55enne Bobby Riggs, vincitore in carriera di e Us Open e di un Wimbledon. Il ‘remake’ 2025 della ‘battaglia dei sessi’ si è giocata con regole particolari: il campo di Sabalenka è stato accorciato del 9% rispetto a quello di Kyrgios “per riflettere le differenze medie nella velocità di movimento tra uomini e donne”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

