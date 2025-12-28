Kylie Minogue ha condiviso il desiderio di collaborare con Ariana Grande e Michael Bublè per un progetto natalizio. La cantante britannica ha espresso interesse a lavorare con artisti di successo per creare una canzone a tema festivo, evidenziando la sua volontà di esplorare nuove collaborazioni in vista delle festività. Questa proposta apre interessanti prospettive nel panorama musicale natalizio, combinando stili diversi e riconoscibili.

Kylie Minogue ha le idee chiare sulle prossime collaborazioni in tema natalizio: in cima alla lista della popstar figurano Ariana Grande e Michael Bublè. L’ artista 57enne ha pubblicato ad inizio del mese Kylie Christmas (Fully Wrapped) album speciale che celebra il decimo anniversario del suo Kylie Christmas, contenente le tracce senza tempo del disco originale insieme a nuovi brani. L’hitmaker di Can’t Get You Out of My Head, ha affermato che il progetto era “ambizioso” per lei dopo il Tension Tour, ma al tempo stesso era “il momento perfetto” per onorare il suo lavoro natalizio del 2015. “Questo disco, o alcune delle canzoni del disco originale, sono nelle case e nei cuori delle persone e circolano ogni anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kylie Minogue rivela: “Sarebbe bello lavorare per una canzone natalizia con Ariana Grande e Michael Bublè”

Leggi anche: Kylie Minogue, dal 5 dicembre “Kylie Christmas (Fully Wrapped)”

Leggi anche: Kylie Minogue, è uscito “Kylie Christmas (Fully Wrapped)”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pop Music. Durante un’intervista con Heart Radio, Kylie Minogue ha rivelato che le piacerebbe intraprendere un tour dedicato a tutte le sue ere musicali passate in occasione dei 40 anni di carriera. - facebook.com facebook

"Kylie Christmas" ( @parlophone) di Kylie Minogue torna in una veste tutta nuova. Scoprite il vinile marmorizzato, in esclusiva ed edizione limitata, su Feltrinelli e Ibs.it: bit.ly/Feltrinelli_Ky… x.com