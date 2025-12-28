Krol si sbilancia | Se la decidono gli allenatori? No i calciatori L’Inter ha Lautaro ma il Napoli…

Krol, ex calciatore olandese, commenta la lotta per lo scudetto, sottolineando che i calciatori sono determinanti nelle scelte decisive. Mentre l’Inter punta su Lautaro, il Napoli si distingue per altre qualità. Secondo l’ex difensore, la Juventus sta crescendo sotto Spalletti, mentre il Milan resta indietro. Un’analisi che evidenzia le dinamiche attuali e le potenzialità delle principali contendenti.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ruud Krol, storica bandiera del Napoli e protagonista con l'Olanda negli anni Settanta, ha offerto una lettura chiara della corsa Scudetto. Secondo Krol, il Napoli parte con un piccolo vantaggio sull'Inter, pur all'interno di un livello generale molto alto: «Penso che il Napoli sia leggermente davanti all'Inter, che ogni tanto accusa qualche colpo a vuoto. Ma siamo comunque su livelli elevatissimi».

