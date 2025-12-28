Krol | Napoli bellezza e forza Ma ora serve continuità

"> C’è stato un tempo epico in cui la bellezza del calcio parlava olandese e aveva il volto elegante di Ruud Krol. Un tempo che Napoli non ha mai dimenticato. E proprio da quella sensibilità nasce la lettura lucida e affascinata dell’ex difensore azzurro, intervistato da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, sul Napoli di oggi, tornato a incantare con la Supercoppa vinta in Arabia. «Quel successo ha avuto una connotazione speciale – racconta Krol alla Gazzetta dello Sport – vincere giocando in quel modo rende tutto più splendido». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

