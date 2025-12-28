Krol | Il Napoli a Riyadh ha espresso un calcio fantastico!

Il Napoli a Riyadh ha mostrato un calcio di alto livello, segnalando le proprie qualità offensive e tattiche. La sfida di Cremona rappresenta un nuovo test per la squadra, con l’obiettivo di confermare le potenzialità già dimostrate. Lang e Conte sono nomi che potrebbero presto emergere, mentre il gol di Neres contro il Bologna è stato un esempio di talento e precisione. Un momento importante nel percorso della squadra.

Krol: “Il Napoli a Riyadh ha espresso un calcio fantastico, a Cremona sarà un nuovo esame, Lang? Conte lo avrà presto, so di cosa è capace, sa diventare decisivo, il gol di Neres al Bologna semplicemente meraviglioso”. Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: Cosa lascia Riyadh?. “Segnali indiscutibili di una squadra che ha espresso un calcio fantastico. Se uno si fermasse soltanto all’analisi delle due partite con il Milan e con il Bologna potrebbe anche dire: il destino del Napoli è esclusivamente nelle mani del Napoli. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Krol: “Il Napoli a Riyadh ha espresso un calcio fantastico!” Leggi anche: De Laurentiis “fuori posto” a Riyadh: così ha vissuto Napoli-Milan Leggi anche: Psv Napoli, Krol:”Sfida difficile per entrambe” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L'EX - Krol: Il Napoli a Riyadh ha espresso un calcio fantastico, a Cremona sarà un nuovo esame, Lang? Conte lo avrà presto, so di cosa è capace, sa diventare decisivo, il gol di Neres al Bologna semplicemente meraviglioso; Napoli-Milan: la conferenza di un calciatore rossonero post-partita | DIRETTA. L'EX - Krol: "Il Napoli a Riyadh ha espresso un calcio fantastico, a Cremona sarà un nuovo esame, Lang? Conte lo avrà presto, so di cosa è capace, sa diventare decisivo, il ... - Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. napolimagazine.com

GAZZETTA - Napoli e la solidità difensiva ritrovata, una nuova faccia cinica e compatta - La Gazzetta dello Sport evidenzia una certezza ritrovata nel Napoli di Antonio Conte, dopo la Supercoppa di Riyadh: la solidità difensiva. napolimagazine.com

Krol: "Napoli davanti all'Inter. Neres meraviglioso, faccio una scommessa su Noa Lang" - Il Napoli, dopo avere vinto la Supercoppa Italiana battendo avversarie del calibro di Milan e Bologna, cercherà di confermare quanto di buono ha mostrato in Arabia Saudita anche in campionato. msn.com

La bellezza è tornata Krol promuove il Napoli dopo Riad: calcio splendido, forza vera e mentalità da scudetto Ora però serve continuità: il campionato è una battaglia lunga Articolo completo nel primo commento #Napoli #Scudetto #Conte #Krol #S - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.