Koopmeiners Juve e quell’investitura totale di Spalletti | Può giocare dovunque Poi svela il motivo per cui ha inserito Miretti nel finale

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima partita a Pisa, Spalletti ha sottolineato la versatilità di Koopmeiners, evidenziando la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli. Il tecnico ha anche spiegato le ragioni dell’inserimento di Miretti nel finale, evidenziando l’importanza di una rosa completa e versatile. Questi elementi riflettono l’approccio di Spalletti nel valorizzare le qualità dei giocatori e nel mantenere un equilibrio strategico.

Koopmeiners Juve: Spalletti spiega la versatilità dell’olandese e i motivi del cambio nella sfida di ieri a Pisa, elogiando anche la sua rosa. Dopo il prezioso successo ottenuto per 0-2 all’Arena Garibaldi contro il Pisa, Luciano Spalletti ha analizzato in conferenza stampa la prestazione della sua  Juventus, soffermandosi in particolare su uno dei cardini del centrocampo:  Teun Koopmeiners. Il tecnico toscano ha voluto esaltare pubblicamente l’intelligenza tattica e la straordinaria duttilità dell’olandese, schierato ancora una volta come titolare. In una partita bloccata, fisica e “sporca”, Koopmeiners ha dimostrato di poter interpretare ruoli diversi con la stessa efficacia, portando in campo uno stile di gioco unico, fatto di grande sostanza e visione periferica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

