Koopmeiners Juve e quell’investitura totale di Spalletti | Può giocare dovunque Poi svela il motivo per cui ha inserito Miretti nel finale

Nell’ultima partita a Pisa, Spalletti ha sottolineato la versatilità di Koopmeiners, evidenziando la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli. Il tecnico ha anche spiegato le ragioni dell’inserimento di Miretti nel finale, evidenziando l’importanza di una rosa completa e versatile. Questi elementi riflettono l’approccio di Spalletti nel valorizzare le qualità dei giocatori e nel mantenere un equilibrio strategico.

Spalletti rispolvera Koopmeiners da difensore: il passato all’AZ e le prospettive con la Juventus - Luciano Spalletti schiera da braccetto di sinistra Teun Koopmeiners in Cremonese- gianlucadimarzio.com

La prova di #Koopmeiners nel ruolo di trequartista della #Juventus vi ha convinti L'olandese della #Juventus ha saputo legare i reparti con l'intelligenza tattica e la visione di gioco giusta Descrivete i vostri pensieri con una sola parola. LEGGI TUTTE - facebook.com facebook

Gli 11 titolari scelti da mister Luciano Spalletti per la sfida di stasera #PisaJuve @EASPORTSFC @easportsfcit x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.