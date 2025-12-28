Al Tour de Ski, Johannes Hoesflot Klaebo si conferma protagonista, vincendo la sprint di Dobbiaco in una giornata di luce calda e atmosfera tranquilla. La gara si svolge in un contesto naturale suggestivo, con la buona posizione di Klaebo che sottolinea la sua costanza nel circuito. Per quanto riguarda gli italiani, Pellegrino si ferma in semifinale, segnando un risultato che apre nuove riflessioni sulla competizione.

Il film resta sempre quello: anche in apertura di Tour de Ski, nella sprint a tecnica libera di Dobbiaco, mentre il sole scende e regala signore panoramiche, il nome è sempre uno, quello di Johannes Hoesflot Klaebo. Il fenomeno norvegese apre la festa norvegese in formato tripletta e, ancora una volta, vince senza davvero crearsi nessun tipo di difficoltà. Decisamente imperiosa la sua finale: dalla salita in poi c’è solo Klaebo, un’autentica furia che prende, parte e lascia tutti sul posto. Conta, semmai, la lotta che c’è dietro di lui, che chiude in 2’28?82. Dietro di lui, in tutti i sensi (anche fisicamente, nel senso che gli arriva praticamente in scia), a 13 centesimi c’è Lars Heggen, che stacca tutti gli altri nella volata e si va a prendere la piazza d’onore davanti a Oskar Opstad Vike, distante 80 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Klaebo colpisce ancora: al Tour de Ski è festa Norvegia nella sprint di Dobbiaco. Pellegrino fuori in semifinale

Leggi anche: Via al Tour de Ski dalla sprint di Dobbiaco. Pellegrino a caccia di Klaebo

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Cassol e Pellegrino in semifinale, eliminato Valnes

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Klaebo colpisce ancora: al Tour de Ski è festa Norvegia nella sprint di Dobbiaco. Pellegrino fuori in semifinale - Il film resta sempre quello: anche in apertura di Tour de Ski, nella sprint a tecnica libera di Dobbiaco, mentre il sole scende e regala signore ... oasport.it