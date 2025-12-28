Kennedy Center intitolato a Trump Chuck Redd cancella il concerto di Natale
Un milione di dollari: è la cifra che rischia di dover pagare il musicista jazz Chuck Redd per aver deciso di cancellare la data del tradizionale concerto di Natale al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Il Kennedy Center di Washington cambia nome: sarà intitolato anche a Trump
Leggi anche: Il Kennedy Center diventa “Trump-Kennedy Center”
Niente concerto di Natale al Trump-Kennedy Center in protesta contro il nuovo nome voluto da Donald; Kennedy Center, da tempio della cultura dem a vessillo Maga; Il Kennedy-Trump Center chiede 1 milione di dollari al musicista che ha cancellato il concerto di Natale; Il Consiglio del Kennedy Center vota per rinominare la sede.
Il Kennedy-Trump Center chiede 1 milione di dollari al musicista che ha cancellato il concerto di Natale - L'annullamento dello spettacolo era arrivato come gesto di protesta, dopo che il nome del tycoon era stato aggiunto al centro di arti performative ... huffingtonpost.it
Niente concerto della Vigilia al Trump-Kennedy Center, artisti contri il nuovo nome - La decisione ha ricevuto forti critiche da parte dei democratici e di alcuni membri della famiglia Kennedy. huffingtonpost.it
Il Kennedy Center di Washington cambia nome: sarà intitolato anche a Trump - Il Kennedy Center di Washington, tempio della cultura dem Usa cambia nome: sarà intitolato anche a Donald Trump. msn.com
Il Kennedy-Trump Center chiede 1 milione di dollari al musicista che ha cancellato il concerto di Natale x.com
Trump contro Colbert, nuovo scontro a distanza dopo i Kennedy Center Honors. Dopo la messa in onda della cerimonia su CBS, Donald Trump ha attaccato duramente Stephen Colbert su Truth Social, definendolo “un patetico disastro” e chiedendo alla rete d - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.