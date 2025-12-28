Kelly Juventus l’inglese non è ancora sazio e dà appuntamento al prossimo anno | C’è ancora molto lavoro da fare

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kelly Juventus, il difensore inglese, ha commentato con attenzione i tre punti conquistati a Pisa, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. Con l’approssimarsi del nuovo anno, invita il gruppo a proseguire nel percorso di miglioramento, consapevole che c’è ancora molto da fare per raggiungere gli obiettivi stagionali. La squadra si prepara quindi ad affrontare le sfide future con determinazione e impegno costante.

Kelly Juventus: il difensore inglese celebra i tre punti di Pisa richiamando il gruppo al lavoro per il nuovo anno. Il suo messaggio sui social. La  Juventus  ha archiviato la pratica Pisa con un solido 0-2, mettendo in cassaforte tre punti vitali per chiudere il 2025 in scia alle prime della classe. In una serata in cui la copertina è andata giustamente ai marcatori Kalulu e Yildiz, non va sottovalutato il lavoro oscuro e prezioso svolto dal pacchetto arretrato. Tra i protagonisti della retroguardia c’è  Lloyd Kelly, che ha contribuito in maniera determinante a mantenere la porta di Di Gregorio inviolata, garantendo fisicità e attenzione nelle chiusure. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kelly juventus l8217inglese non 232 ancora sazio e d224 appuntamento al prossimo anno c8217232 ancora molto lavoro da fare

© Juventusnews24.com - Kelly Juventus, l’inglese non è ancora sazio e dà appuntamento al prossimo anno: «C’è ancora molto lavoro da fare»

Leggi anche: Pavia, il Nobel Giorgio Parisi all’inaugurazione dell’anno accademico: “Sull'intelligenza artificiale c'è ancora molto da fare”

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, cinque ore di colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, Mosca: “Ancora molto lavoro da fare”, news in diretta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Juventus, Albanese: ‘Kelly può lasciare il club bianconero’ - Il mercato estivo della Juventus sta per accendersi e i movimenti in entrata e in uscita potrebbero essere numerosi, con alcune scelte già destinate a far discutere. it.blastingnews.com

Perché la Juventus ha riscattato Kelly - Il primo acquisto “formale” per la prossima stagione &#232; Lloyd Kelly, riscattato dal Newcastle già dopo la partita contro ... calciomercato.com

Juventus, Kelly riscattato ma &#232; già in vendita - In casa Juventus, tra i giocatori sul mercato ci sarebbe anche Lloyd Kelly, riscattato proprio nelle scorse settimane dal club bianconero (c'era un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate ... calciomercato.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.