Kelly Juventus, il difensore inglese, ha commentato con attenzione i tre punti conquistati a Pisa, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. Con l’approssimarsi del nuovo anno, invita il gruppo a proseguire nel percorso di miglioramento, consapevole che c’è ancora molto da fare per raggiungere gli obiettivi stagionali. La squadra si prepara quindi ad affrontare le sfide future con determinazione e impegno costante.

Kelly Juventus: il difensore inglese celebra i tre punti di Pisa richiamando il gruppo al lavoro per il nuovo anno. Il suo messaggio sui social. La Juventus ha archiviato la pratica Pisa con un solido 0-2, mettendo in cassaforte tre punti vitali per chiudere il 2025 in scia alle prime della classe. In una serata in cui la copertina è andata giustamente ai marcatori Kalulu e Yildiz, non va sottovalutato il lavoro oscuro e prezioso svolto dal pacchetto arretrato. Tra i protagonisti della retroguardia c’è Lloyd Kelly, che ha contribuito in maniera determinante a mantenere la porta di Di Gregorio inviolata, garantendo fisicità e attenzione nelle chiusure. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly Juventus, l’inglese non è ancora sazio e dà appuntamento al prossimo anno: «C’è ancora molto lavoro da fare»

