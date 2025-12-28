KayOne pioniere dei graffiti L’indimenticabile Muretto che ha fatto la storia dagli anni ’80 alle Olimpiadi

Nella Milano di fine anni ’80, immerse nella nebbia, le sciure si stringevano nelle pellicce passando dal Muretto e i mariti incravattati si tappavano le orecchie mentre uno stereo portatile rimbalzava sul marmo quel che si rifiutavano di chiamare musica. Era l’ hip hop, e il Muretto in Largo Corsia dei Servi il punto di ritrovo di chi amava quel genere allora nuovissimo, underground. Un genere fatto di rap, ma anche di breakdance, di DJing e di writing. Quasi quarant’anni fa, al Muretto c’era chi scandiva rime, chi roteava sulla testa, chi scambiava dischi e chi, come KayOne, scrutava una preziosa foto di un treno zeppo di graffiti colorati, che salutava il grigio Bronx per la scintillante Manhattan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

