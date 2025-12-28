Kate Middleton in concerto con Charlotte | il duetto lascia tutti senza parole

Tra i momenti più emozionanti del grande concerto Together at Christmas organizzato da Kate Middleton, e trasmesso sulla televisione britannica in occasione della Vigilia di Natale, c’è stato il duetto al pianoforte tra la Principessa del Galles e la piccola Charlotte. Madre e figlia sono state così brave da lasciare senza parole persino un vero maestro dello strumento. Charlotte lascia il maestro di stucco. Kate Middleton e la Principessina Charlotte hanno scelto un brano del compositore scozzese Erland Cooper per il debutto del loro duo. E a far loro da guida nella preparazione di Holm Sound è stato chiamato il compositore in persona che, intervistato da BBC Breakfast ha raccontato: “Avevo parlato con la principessa all’inizio dell’anno e sapevo che le piaceva suonare questo brano musicale con la famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

