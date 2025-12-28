Kalulu, difensore della Juventus, ha condiviso sui social un messaggio in occasione della vittoria contro il Pisa, sottolineando il suo ruolo crescente nel team e il suo contributo con un gol. La sua presenza in campo e le parole post partita riflettono la crescita e l’impegno della squadra in questa fase della stagione.

Kalulu, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio sui social dopo la vittoria e il suo gol contro il Pisa. Le sue parole. Il 2025 della Juventus va in archivio con una vittoria pesante, sporca e cattiva, di quelle che pesano come macigni nell’economia di una stagione. E il volto copertina del blitz all’Arena Garibaldi non è quello di un attaccante, ma di Pierre Kalulu. Il difensore francese ha deciso di prendersi la scena. Suo il gol che ha stappato una partita complicatissima al 73?, sua la leadership mostrata nei momenti caldi del match. E proprio Kalulu ha voluto celebrare il momento affidando ai social network tutta la sua soddisfazione con un messaggio che sa di orgoglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu sempre più leader, ora anche goleador: ha celebrato il successo e la rete di Pisa Juve attraverso questa frase – FOTO

