Kalulu a Mediaset | Non vincendo a Pisa avremmo buttato via le ultime due vittorie Il mio gol? Vi svelo questa cosa…

Kalulu, difensore della Juventus, ha commentato a Mediaset la recente vittoria contro il Pisa, sottolineando l’importanza di non perdere per conservare il valore delle ultime due affermazioni. Ha anche condiviso un dettaglio sul suo gol, offrendo uno sguardo più approfondito sull’episodio. Le sue parole evidenziano la determinazione della squadra e l’attenzione ai dettagli nelle sfide recenti.

Kalulu, difensore della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni a Mediaset dopo la vittoria e il gol contro il Pisa. Le sue parole. Ai microfoni di Mediaset, Pierre Kalulu ha commentato così la vittoria e il gol di Pisa Juve 0-2. Le sue parole. VITTORIA SPORCA – « Non è stata la più bella da vedere, ma sono partite che quando le vinci nessuno si ricorda, ma quanto le perdi o fai un pareggio tutti si lamentano. Siamo molto contenti per questa vittoria e andiamo avanti». SOTTOTONO NEL PRIMO TEMPO – « C’era una squadra davanti a noi che comunque funzionava, dovevamo avere il tempo di adattarci e di vedere i loro punti deboli, dove spingere di più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

