kajal | il potere dello sguardo e l’applicazione dell’eyeliner sfumato

Il kajal è un elemento fondamentale nel trucco occhi, noto per la sua capacità di valorizzare lo sguardo. Questa tecnica di applicazione, spesso sfumata, permette di ottenere un effetto naturale o intenso, a seconda delle preferenze. Oltre a migliorare l’aspetto estetico, il kajal rappresenta una forma di espressione personale, capace di trasformare l’atteggiamento e l’immagine di chi lo indossa.

Life&People.it “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”, ma non il malocchio. Il kajal non è semplicemente un prodotto cosmetico, ma una grammatica visiva capace di cambiare identità e persino lo stato d’animo. È il segno nero che definisce lo sguardo e, con esso, un’intera idea di bellezza: una bellezza che può essere rituale, spirituale, teatrale, minimalista, sensuale. Oggi la domanda torna attuale: — il Kajal per gli occhi cos’è?— la risposta non è soltanto tecnica: è culturale. Lo sguardo, è la parte del volto che parla prima delle parole, che suggerisce intenzioni ancora prima dei gesti. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

