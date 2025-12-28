juventus zazzaroni vittoria merito di spalletti pisa ostico

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, analizza il recente risultato della Juventus, attribuendolo principalmente alla guida di Spalletti. Nel suo editoriale, Zazzaroni evidenzia anche le difficoltà incontrate dal Pisa, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e senza eccessi di fronte a queste sfide sportive. Un’analisi sobria che mette in luce fattori chiave e prospettive future per le due squadre.

Il commento di Zazzaroni Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato il successo della Juventus e il Pisa con un editoriale. " Avete presente quando il destino di una partita sullo 0-0 sembra scritto non prima ma durante, qualsiasi cosa accada? Se sì, non vi ha certamente sorpreso lo

