Juventus-Pisa | Yildiz e Zhegrova decisivi per la vittoria

La Juventus conclude il 2025 con una vittoria importante sul Pisa, battuto 2-0 grazie ai gol di Kalulu e Yildiz nella ripresa. La partita si è rivelata difficile, ma i bianconeri sono riusciti a conquistare i tre punti fondamentali. Un risultato che rafforza la posizione della squadra in classifica, segnando un passo importante nel proseguimento della stagione.

La Juventus chiude il 2025 con un successo sofferto ma preziosissimo: 2-0 sul campo del Pisa, grazie alle reti nella ripresa di Pierre Kalulu e Kenan Yildiz. Una partita complicata per i bianconeri, che hanno faticato contro l'organizzazione e l'intensità dei nerazzurri di Alberto Gilardino, sfortunati a colpire due legni.

Dopo la vittoria della JUVE sul Pisa, la strada é ancora lunga, ma stiamo tornando! Passo dopo passo, la direzione è quella giusta! FINO ALLA FINE! #juventus #juve #pisajuve #curvasud #finoallafineforzajuventus juventus - facebook.com facebook

Juventus Ride Luck To Beat Lowly Pisa In Serie A #Juventus #PisaJuventus #SerieA x.com

