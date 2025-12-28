Juventus Pisa terzo successo di fila | bianconeri vincono senza brillare e restano in scia

Inter News 24 Juventus Pisa, si conferma il momento positivo della squadra di Spalletti, cinica nella ripresa e a un punto dalla vetta. Terza vittoria consecutiva per la Juventus, che espugna anche il campo del Pisa con il punteggio di 0-2 e continua la propria risalita in classifica. Una partita tutt’altro che semplice per la formazione guidata da Luciano Spalletti, che non offre una prestazione particolarmente brillante ma riesce comunque a portare a casa tre punti pesantissimi, salendo momentaneamente a una sola lunghezza dal primo posto. Il match si sviluppa su binari di grande equilibrio, soprattutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juventus Pisa, terzo successo di fila: bianconeri vincono senza brillare e restano in scia Leggi anche: Pisa-Juventus 0-2, terza vittoria di fila per i bianconeri Leggi anche: Verona Inter, le pagelle di Tuttosport: Chivu e i suoi vincono, ma senza brillare Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti; La Juventus espugna Pisa e sale momentaneamente al terzo posto; Serie A. Pisa-Juventus 0-2: bianconeri terzi ma con due partite in più; La Juve soffre e rischia, ma vince ancora: 2-0 a Pisa firmato Kalulu-Yildiz. Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti - Gilardino recrimina per la traversa di Moreo e il palo di Tramoni ... msn.com

