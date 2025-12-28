Juventus Muharemovic a Yildiz Non vedo l’ora di affrontarti

Tarik Muharemovic, protagonista nel centrocampo del Sassuolo di Fabio Grosso, si prepara ad affrontare un avversario importante. Le sue parole, rivolte a Yildiz, esprimono entusiasmo e determinazione, riflettendo la volontà di dare il massimo in campo. Un momento di attesa e concentrazione per un match che promette emozioni e impegno, nel rispetto delle sfide sportive e delle relazioni tra atleti.

Le parole di Muharemovic a Sportsweek Tarik Muharemovic è diventata un autentica colonna portante del Sassuolo di Fabio Grosso. Recentemente ha parlato ai microfoni di Sportsweek. Titolare inamovibile nella difesa del Sassuolo di Grosso – fresco di promozione dalla B – il centrale bosniaco ha dimostrato una maturità tattica e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Muharemovic a Yildiz "Non vedo l'ora di affrontarti"

Sassuolo, parla Muharemovic: «Tutto quello che sto facendo è anche merito del mister. Yildiz e Soulé? Due sono giocatori incredibili. Sul futuro… - Sassuolo, parla l’ex Juve Muharemovic: «Tutto quello che sto facendo è anche merito del mister. calcionews24.com

Yildiz, il più giovane "centenario" di sempre della Juve. E va in scia a Yamal e Doué - Kenan Yildiz ha festeggiato sulla neve di Bodo, esibendosi in una serie di slalom speciali sul sintetico dell’Aspmyra Stadion, le 100 presenze con la maglia della Juventus. gazzetta.it

TARGET - Dalla Juventus al Sassuolo, chi è Tarik Muharemovic a cura di Andrea Caropreso #LBDV - facebook.com facebook

#Sassuolo intends to keep Tarik #Muharemovic in January. There is concrete interest on the defender from mainly #Inter, and #Juventus. But the neroverde club considers him an indispensable asset and unless there is a crazy offer, it will keep him at lea x.com

