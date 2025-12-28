Juventus | l’attesa per Vlahovic
La Juventus attende aggiornamenti sul recupero di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo infortunato. La sua assenza si fa sentire nel reparto offensivo, mentre tifosi e staff seguono con attenzione le evoluzioni legate al suo ritorno in campo. La ripresa del giocatore rappresenta un elemento importante per le future strategie della squadra e il suo contributo sarà determinante per gli obiettivi stagionali.
L’infortunio di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus, con i tifosi e lo staff tecnico in attesa di aggiornamenti positivi sul recupero del centravanti serbo. Il 25enne, fermo dall’inizio di dicembre per una lesione muscolo-tendinea all’adduttore sinistro, si è sottoposto a un intervento chirurgico perfettamente riuscito a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
? #Juventus - Esami in corso al J-Medical per Dusan #Vlahovic
