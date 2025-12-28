Juventus | interesse crescente per Lucca
La Juventus mostra interesse per il giovane attaccante Lucca, attualmente in forza al Napoli. La società bianconera cerca un rinforzo offensivo che possa offrire profondità e versatilità all’attacco. La trattativa è in fase di valutazione, e il nome del centravanti classe 2000 sta emergendo come una possibile opzione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.
La Juventus accelera sul mercato per trovare un rinforzo offensivo in grado di dare profondità all’attacco, e il nome che sta guadagnando terreno è quello di Lucca, il centravanti classe 2000 attualmente al Napoli. L’alto attaccante, arrivato in estate dall’Udinese con un prestito oneroso da 9 milioni e obbligo di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
