Juventus | interesse crescente per Lucca

La Juventus mostra interesse per il giovane attaccante Lucca, attualmente in forza al Napoli. La società bianconera cerca un rinforzo offensivo che possa offrire profondità e versatilità all’attacco. La trattativa è in fase di valutazione, e il nome del centravanti classe 2000 sta emergendo come una possibile opzione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Lucca, la lista di Giuntoli e l'amico speciale alla Juve: “Inseparabili” - Di Lorenzo Lucca, che all'Udinese ha realizzato già nove gol in campionato e si avvicina ... tuttosport.com

Udinese, tutte le big su Lucca: la Juventus è pronta a sfidare Milan e Napoli - La Juventus è tra le squadre che seguono con attenzione Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell’Udinese. tuttomercatoweb.com

Nkunku verso l'addio Delusione totale al Milan, che fissa il prezzo a 35 milioni per gennaio. Forte interesse in Turchia (Gala e Fenerbahce), ma spunta l'ipotesi scambio con la Juventus https://www.milannews24.com/mercato-milan-nkunku-turchia-j facebook

Interesse della #Juventus per Lorenzo #Lucca. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.