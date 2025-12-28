Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa, i giocatori infortunati Vlahovic e Conceicao hanno condiviso sui social un messaggio di gratitudine e supporto. La loro presenza sui canali ufficiali evidenzia il legame con la squadra e il percorso di recupero. Un gesto semplice ma significativo, che sottolinea l’importanza della coesione anche nei momenti di difficoltà.

Juventus, il gesto sui social degli infortunati Vlahovic e Conceicao dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa – FOTO. La vittoria della Juventus all’Arena Garibaldi non è stata celebrata solo dai tifosi presenti nel settore ospiti o dai protagonisti che hanno sudato in campo per ottenere il 2-0 finale. L’eco del successo contro il Pisa è arrivata forte e chiaro fino a Torino, rimbalzando sugli smartphone di due spettatori d’eccezione costretti a seguire la gara da casa: Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao. I due attaccanti, rimasti alla Continassa per smaltire i rispettivi infortuni, hanno voluto far sentire immediatamente la loro vicinanza alla squadra, affidando ai social network la loro gioia pochi istanti dopo il triplice fischio dell’arbitro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, il segnale social degli infortunati Vlahovic e Conceicao dopo il successo contro il Pisa – FOTO

Leggi anche: Conceicao scrive alla Juventus dopo il successo col Bodo Glimt: messaggio del portoghese che gasa i tifosi – FOTO

Leggi anche: Kostic Juventus, giornata da incorniciare per il serbo: il messaggio social dell’esterno dopo il successo con la Cremonese – FOTO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Serie A, l’infermeria costa più del mercato: 103 milioni bruciati in una stagione; Infortuni Juve, picconata e buona notizia: da Rugani a Bremer, le condizioni per Pisa; Juve altro segnale Spalletti | I ragazzi vogliono ritagliarsi un pezzo di storia.

Infortuni Juve, picconata e buona notizia: da Rugani a Bremer, le condizioni per Pisa - Arriva dall’infermeria la picconata che in parte scalfisce il muro sempre più solido fatto di buone notizie e ottimi segnali che la Juventus si è costruita con le vittorie contro Bologna e Roma. msn.com