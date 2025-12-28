Juventus | il destino sorride a Locatelli

La vittoria della Juventus contro Pisa, con il risultato di 2-0, ha rappresentato un momento importante per il team. Manuel Locatelli si è distinto in questa occasione, consolidando la sua posizione e dimostrando crescita e affidabilità. Questa prestazione rafforza la sua presenza nel progetto bianconero, segnando un passo positivo nel percorso della squadra verso obiettivi stagionali.

