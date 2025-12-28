Juventus Gilardino Pisa C’è rammarico avremmo meritato

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha commentato la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, esprimendo rammarico per il risultato. Nel corso della conferenza stampa, ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato impegno e carattere, ritenendo però che avrebbe meritato un risultato diverso. Le parole di Gilardino evidenziano la soddisfazione per l’impegno dei suoi giocatori, anche se consapevoli delle difficoltà incontrate contro un avversario di livello.

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida persa 2-0 davanti ai propri tifosi contro la Juventus. L’allenatore dei toscani non aveva parlato nella conferenza stampa pre partita a causa della festività di Santo Stefano, esattamente come Luciano Spalletti. Il rammarico di Gilardino «C’è rammarico per la squadra, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Gilardino (Pisa) ” C’è rammarico, avremmo meritato” Leggi anche: Juventus Next Gen, Brambilla resta ottimista: «C’è mancato soltanto il gol, che avremmo meritato. Dobbiamo migliorare in un aspetto Leggi anche: Frese rammaricato: «Sappiamo che avremmo meritato più punti. Abbiamo avuto molte chance per imporci, penso alla partita con la Juventus…». Parole chiare! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gilardino Pisa in caso di sconfitta contro la Juventus possibile cambio in panchina | c’è già il nome del sostituto Le ultime; Convocati Juve per il Pisa | McKennie c’è la decisione su Conceicao e Cabal La lista ufficiale di Spalletti; Pisa Juve 0-0 LIVE | Koopmeiners vola verso la porta palla fuori di poco! Ma c’è deviazione è corner!. Gilardino al termine di Pisa Juventus: «Orgoglioso dei ragazzi, non dobbiamo mollare di un centimetro. Poi sono venute le fuori le qualità di loro» - 0 contro la Juventus, analizzando la prestazione dei suoi Al termine della gara persa 2- calcionews24.com

La Juventus non si ferma: 2-0 a Pisa con Kalulu e Yildiz, bianconeri in controllo - Juventus di Sabato 27 dicembre 2025: decidono Kalulu e Yildiz nella ripresa. calciomagazine.net

Pisa, Gilardino: “C’è massima sintonia con Corrado e Vaira: sento la loro fiducia” - Lo stesso allenatore ha parlato così dopo la sconfitta contro la Juventus ... gianlucadimarzio.com

L'analisi di Pisa-Juventus 0-2. La squadra Gilardino è ben messa in campo e colpisce anche due pali ma alla fine va in onda il solito copione. x.com

#SerieA, Pisa- Juventus 0-2. La Juventus ha vinto 2-0 a Pisa grazie alle reti nel secondo tempo di #Kalulu e #Yldiz. Per la squadra di #Gilardino un palo di #Tramoni quando il risultato era ancora zero a zero. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.