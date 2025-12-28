Juventus Ezio Greggio Le partite si vincono anche così

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ezio Greggio ha espresso apprezzamento per la prestazione della Juventus nella recente partita contro il Pisa. Attraverso il suo profilo X, l’attore e conduttore ha sottolineato come le partite si vincano anche con determinazione e impegno, evidenziando il valore della squadra in un momento importante della stagione. Le sue parole riflettono un’attenzione equilibrata e rispettosa nei confronti del calcio e dei risultati conseguiti.

Ezio Greggio su Pisa – Juventus Ezio Greggio sul suo profilo X ha elogiato la prestazione della Juventus. “Alle volte le partite si vincono anche giocando in modo opaco. Mesi fa la @juventusfc le giocava così ma queste partite non le vinceva, anzi. Spalletti e il rientro di Bremer ci L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus ezio greggio le partite si vincono anche cos236

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ezio Greggio “Le partite si vincono anche così”

Leggi anche: Juventus, Ezio Greggio sulla sconfitta contro Napoli

Leggi anche: Juventus, Ezio Greggio sbotta contro la dirigenza “Incapaci e incompetenti”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ezio Greggio celebra i numeri 10 della Juve; Federico Gatti, sfogo a sorpresa: “Inconcepibile che circolino queste cose”. Con chi ce l’ha davvero.

juventus ezio greggio partiteGreggio: "Mesi fa la Juve partite così non le vinceva. Il mercato di gennaio sarà determinante" - Sul proprio account "X", Ezio Greggio, attore e presentatore TV, nonchè grande tifoso della Juventus, commenta così il successo dei bianconeri contro il Pisa in campionato ... tuttojuve.com

juventus ezio greggio partiteJuventus, Ezio Greggio e i consigli di mercato che fanno sognare i tifosi: Spalletti ha già vinto la scommessa - Non esalta ma vince, la squadra bianconera torna in corsa per il vertice e per il comico Ezio Greggio le chance di scudetto passano dagli acquisti di gennaio ... sport.virgilio.it

juventus ezio greggio partiteJuve, Ezio Greggio: 'Col Bologna bella vittoria ma con David e Openda si gioca in 10' - Il noto conduttore televisivo Ezio Greggio ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale ha commentato il trionfo ottenuto in trasferta dalla Juventus sul delicato campo del Bologna per 0 a ... it.blastingnews.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.