Juventus Ezio Greggio Le partite si vincono anche così

Ezio Greggio ha espresso apprezzamento per la prestazione della Juventus nella recente partita contro il Pisa. Attraverso il suo profilo X, l’attore e conduttore ha sottolineato come le partite si vincano anche con determinazione e impegno, evidenziando il valore della squadra in un momento importante della stagione. Le sue parole riflettono un’attenzione equilibrata e rispettosa nei confronti del calcio e dei risultati conseguiti.

Ezio Greggio su Pisa – Juventus Ezio Greggio sul suo profilo X ha elogiato la prestazione della Juventus. “Alle volte le partite si vincono anche giocando in modo opaco. Mesi fa la @juventusfc le giocava così ma queste partite non le vinceva, anzi. Spalletti e il rientro di Bremer ci L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ezio Greggio “Le partite si vincono anche così” Leggi anche: Juventus, Ezio Greggio sulla sconfitta contro Napoli Leggi anche: Juventus, Ezio Greggio sbotta contro la dirigenza “Incapaci e incompetenti” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ezio Greggio celebra i numeri 10 della Juve; Federico Gatti, sfogo a sorpresa: “Inconcepibile che circolino queste cose”. Con chi ce l’ha davvero. Greggio: "Mesi fa la Juve partite così non le vinceva. Il mercato di gennaio sarà determinante" - Sul proprio account "X", Ezio Greggio, attore e presentatore TV, nonchè grande tifoso della Juventus, commenta così il successo dei bianconeri contro il Pisa in campionato ... tuttojuve.com

Juventus, Ezio Greggio e i consigli di mercato che fanno sognare i tifosi: Spalletti ha già vinto la scommessa - Non esalta ma vince, la squadra bianconera torna in corsa per il vertice e per il comico Ezio Greggio le chance di scudetto passano dagli acquisti di gennaio ... sport.virgilio.it

Juve, Ezio Greggio: 'Col Bologna bella vittoria ma con David e Openda si gioca in 10' - Il noto conduttore televisivo Ezio Greggio ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale ha commentato il trionfo ottenuto in trasferta dalla Juventus sul delicato campo del Bologna per 0 a ... it.blastingnews.com

Non esalta ma vince, la Juventus torna in corsa per il vertice e per Ezio Greggio le chance di scudetto passano dagli acquisti. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.