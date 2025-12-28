Juventus | crescita del gruppo e consapevolezza aumentata

La Juventus conclude il 2025 con una vittoria per 2-0 sul campo del Pisa, confermando una crescita del gruppo e una maggiore consapevolezza nelle prestazioni. La partita, caratterizzata da una sfida difficile, evidenzia il percorso di sviluppo della squadra, che si sta consolidando in vista delle sfide future. Un risultato importante che riflette il lavoro e l’impegno nel rafforzare il gruppo e migliorare la propria competitività.

La Juventus archivia il 2025 con un 2-0 sul campo del Pisa, un successo che arriva dopo una gara complicata e meno fluida rispetto alle recenti prestazioni contro Bologna e Roma. I gol di Pierre Kalulu (deviazione fortuita su cross di McKennie) e Kenan Yildiz (nel recupero) premiano la tenacia

Juventus, rinnovo McKennie: cosa stanno aspettando? L’americano è ormai una certezza - È questa la domanda che si pongono in molti nel mondo Juventus. tuttojuve.com

Juventus, Spalletti chiude il caso David con l’ironia: “Ecco perché non lo invitano a cena”. Torna Bremer, si rivede Milik - Su David l'allenatore bianconero usa l'arma dell'ironia per spegnare i continui rumors. sport.virgilio.it

Sabato sera 27 Dicembre il Pisa è atteso dal difficile scontro che lo opporrà ad una Juventus che sembra in netta crescita. Gilardino deve ritrovare la compattezza difensiva che nelle ultime gare sembra un pò persa, gli errori di Cagliar in fase difensiva sono st facebook

La crescita di Cabal, le difficoltà di Cambiaso e il nuovo modulo: chi gioca sulla sinistra della Juventus x.com

