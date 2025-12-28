Juventus | bilancio sotto controllo per gennaio
La Juventus conclude il 2025 con una vittoria significativa sul Pisa, mantenendo un bilancio stabile. Con la sessione di mercato di gennaio alle porte, la società si prepara con attenzione e senza eccessi, puntando a rafforzare la rosa in modo strategico. Un approccio equilibrato che riflette l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato, mantenendo sobrietà e attenzione ai risultati.
Con la vittoria sul Pisa che ha chiuso il 2025 in modo positivo, la Juventus guarda già al mercato di gennaio con pragmatismo. La dirigenza, guidata da Damien Comolli, deve navigare in un contesto economico delicato: il Fair Play Finanziario impone cautela, con un bilancio che richiede equilibrio tra ambizioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Calciomercato Juventus, conti sotto controllo: a gennaio solo operazioni low cost
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, mercato sotto controllo: gennaio sarà a saldo zero”
Juventus, come stanno i conti in vista di gennaio. Sì a scambi e affari low cost. Il colpo Frattesi possibile a una condizione; La Juventus nomina il nuovo direttore sportivo, c’è l’accordo con l’ex Genoa Marco Ottolini; Mercato Juve, Hojbjerg sfuma. Idea Frattesi, ma la suggestione è Goretzka; Ceccarini: Il Milan è alla ricerca di un difensore, anche se in compenso potrebbe partire un....
Juventus, come stanno i conti in vista di gennaio. Sì a scambi e affari low cost. Il colpo Frattesi possibile a una condizione - La Juventus e il popolo bianconero sognano in grande in campo grazie all'apporto che Luciano Spalletti è riuscito a dare alla squadra e ad una classifica che ancora non può escludere la Vecchia ... calciomercato.com
Fatturato della Juventus, ecco il bilancio societario del club più tifato in Italia - La società di calcio della famiglia Agnelli difende il suo asset dalla scalata di Tether e il titolo vola in Borsa. msn.com
Juventus, approvato il bilancio 2025: perdite per 58,1 milioni di euro - Con il 99,9% del capitale rappresentato in assemblea, è stato approvato il bilancio di esercizio 2025 della Juventus, chiuso al 30 giugno scorso. sportmediaset.mediaset.it
Vota il bilancio mentre è allo stadio, a San Giuliano Milanese scoppia la polemica sul consigliere di Fratelli d’Italia Telecamere accese durante l’esultanza per un gol della Juventus, Pd, M5S e Avs attaccano Vito Cera: «Grave mancanza di rispetto verso le i - facebook.com facebook
Perché il quarto posto è vitale per il bilancio della #Juve Ed ecco qual è l'obiettivo in #Champions per questa stagione ⬇️ x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.