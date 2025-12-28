Juventus | bilancio sotto controllo per gennaio

La Juventus conclude il 2025 con una vittoria significativa sul Pisa, mantenendo un bilancio stabile. Con la sessione di mercato di gennaio alle porte, la società si prepara con attenzione e senza eccessi, puntando a rafforzare la rosa in modo strategico. Un approccio equilibrato che riflette l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato, mantenendo sobrietà e attenzione ai risultati.

Con la vittoria sul Pisa che ha chiuso il 2025 in modo positivo, la Juventus guarda già al mercato di gennaio con pragmatismo. La dirigenza, guidata da Damien Comolli, deve navigare in un contesto economico delicato: il Fair Play Finanziario impone cautela, con un bilancio che richiede equilibrio tra ambizioni

