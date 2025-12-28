Juve Spalletti zittisce Locatelli | Vai vai alta tensione

Durante un cambio in Juventus, Luciano Spalletti ha avuto un acceso scambio con Manuel Locatelli, con il tecnico che gli ha rivolto un

Manuel Locatelli vede il suo numero comparire sulla lavagnetta elettronica e, nel momento del cambio, tra lui e Luciano Spalletti volano scintille. Storie tese alla Juventus, insomma. Il centrocampista non nasconde il disappunto, il tecnico gli tende la mano ma riceve una reazione stizzita. Sul volto di Locatelli c’è un’espressione che sembra dire " perché proprio io? ". La risposta dell’allenatore è immediata e secca: " Vai. vai in panchina! ". Una scena carica di tensione, colta solo in parte dalle telecamere, che anticipa una scelta destinata a far discutere. La decisione di sostituiro matura poco prima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juve, Spalletti zittisce Locatelli: "Vai, vai...", alta tensione Leggi anche: “Se non ci vai a letto non vai in tv”: Le accuse di Corona a Signorini a Falsissimo Leggi anche: “Se non ci vai a letto non vai in tv”: Le accuse di Corona a Signorini a Falsissimo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Juventus - Roma 2-1, le pagelle: Openda rinato, Capolavoro Spalletti; Checco Zalone, Bocchino da applausi: Cosa infastidisce la sinistra | .it; Nicola Fratoianni, povera Gaza!. La figuraccia: ha sbagliato foto... | .it; Hannoun, Giorgia Meloni: Sedicenti associazioni benefiche. Soddisfazione per l'operazione | .it. Mercato Juventus, tensione tra Spalletti e Locatelli: cosa succede a gennaio - Botta e risposta tra l'allenatore e il centrocampista bianconero durante la partita contro il Pisa: le indiscrezioni sul futuro del giocatore ... msn.com

"Vai, vai in panchina": Spalletti-Locatelli, nervi tesi in campo e la spiegazione - Il centrocampista della Juve chiede il motivo del cambio e l'allenatore lo liquida con una frase decisa, poi in conferenza svela le motivazioni ... tuttosport.com

Cosa è successo tra Spalletti e Locatelli dopo il cambio: la reazione del tecnico è stata dura - Il botta e risposta tra tecnico e calciatore non si è visto in diretta TV: il centrocampista era contrariato per la sostituzione ... fanpage.it

Mister #Spalletti ha dichiarato di voler bene a #Yildiz proprio come se fosse suo figlio. Il tecnico della #Juventus vuole che il talento si assuma le responsabilità tipiche di un grande numero dieci. L'allenatore è consapevole che sia proprio il turco il gioc - facebook.com facebook

La mano di #Spalletti La media punti della sua #Juve è da scudetto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.